Porti, Musolino (Adsp): “Inauguriamo 10 nuovi silos per raccolta oli vegetali, giornata storica”

(Adnkronos) – “Oggi è un momento storico per il porto di Civitavecchia. La collaborazione tra pubblico e privato ha permesso in un anno e due mesi di arrivare alla realizzazione e alla presentazione dei nuovi dieci silos per la raccolta di oli vegetali”. Ad affermarlo è il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino, nel corso della conferenza stampa tenutasi presso la Sala Comitato dell’AdSP a Civitavecchia.

““Un investimento di 3 milioni di euro, di cui 2milioni e 135mila già in campo, mentre l’ultimo verrà utilizzato per costruire altri quattro serbatoi – ha continuato illustrando i numeri che hanno portato alla realizzazione di questa grande opera -. Quelli presentati oggi sono di 750 tonnellate l’uno, mentre gli altri saranno il doppio e cioè di 1500 tonnellate. Per questo è un bel giorno, speriamo di vederli al più presto riempiti”.