Pnrr, von der Leyen: “In Italia 700 mln a 250 Pmi per transizione ecologica”

(Adnkronos) – Nel Pnrr dell’Italia “i fondi NextGenerationEu vengono utilizzati per potenziare il Fondo nazionale per l’innovazione. Questo per finanziare investimenti privati che hanno un impatto positivo sulla ricerca e l’innovazione, per un’economia a basse emissioni di carbonio. La misura in Italia punta a sostenere 250 piccole e medie imprese con 700 milioni di euro in investimenti sostenibili”. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, inaugurando con un videomessaggio dai Balcani, dove è in missione, l’Eu Sustainable Investment Summit in corso a Bruxelles.

“Gran parte del nostro investimento pubblico – continua – è progettato per aiutare a ridurre i rischi e mobilitare capitali privati. Questa è la strada giusta da percorrere, perché abbiamo bisogno di imprenditori e investimenti privati per portare a termine il lavoro. Ecco perché siamo qui oggi. L’innovazione verde è qui. L’investimento pubblico è qui. E il percorso è chiaro”, conclude.