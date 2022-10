Play Books: i nuovi episodi su Raiplay

Il settimanale di RaiPlay dedicato ai libri e alla letteratura, torna dal 20 ottobre con una nuova puntata. A sette giorni dall’esordio, la sesta stagione conferma il nuovo e ricco formato con storie, quiz, reportage letterari, film, la classifica dei libri da salvare e tanto altro. E per ogni puntata un argomento diverso: questa volta si parla di “radici”.

Ospiti e anticipazioni

Fra gli ospiti Elio Germano con il progetto “The Italian Baba”, dove l’attore interpreta le parole di Folco Terzani; Barbara Alberti legge la poesia “Nostalgia della patria” di Marina Cvetaeva mentre gli scrittori Andrés Neuman e Jana Karšaiová presentano rispettivamente “Una volta l’Argentina” e “Divorzio di velluto.”

Lo spazio dedicato alle graphic novel ospita “L’esiliato” di Erik Kriek, e quello rivolto ai film si concentra su “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” di Lorenzo Mattotti tratto dall’omonimo libro di Dino Buzzati. Claudio Morici, come di consueto, racconta la vita di uno scrittore: questa settimana tocca a Beppe Fenoglio. E la filosofa Ilaria Gaspari parla invece della famiglia di “Serge”, romanzo scritto da Jasmina Reza.

L’intervista di Vittorio Castelnuovo, disponibile nella sezione “Extra”, hai invece come protagonista Maria Sole Abate, che ha sorpreso critica e pubblico con un romanzo originale, “Il distruttore di sogni”, dove trovano posto l’amore, la vendetta e una certa dose di ironia.