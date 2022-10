Pinguini Tattici Nucleari: ecco il video di Ricordi

Pinguini Tattici Nucleari: disponibile da oggi il video di RICORDI. Già certificato DISCO D’ORO, Ricordi è oggi al primo posto della classifica Earone ed è il brano più suonato della settimana dalle radio italiane: un nuovo, ennesimo successo per la band da record che ha recentemente ottenuto un clamoroso sold out in sole 12 ore per il live a SAN SIROdell’11 luglio 2023.

Il video di Ricordi – Pinguini Tattici Nucleari

Guarda il video: https://youtu.be/oWdWkS5t5Hs

Nel video di RICORDI, grazie alla magistrale interpretazione del pluripremiato attore, regista e sceneggiatore italianoSergio Rubini, prende vita la delicatissima storia di un amore che non cede al buio. Fotografie, colori, sapori innescano flashback che sbiadiscono e si perdono con il passare del tempo, ma grazie ai piccoli gesti le lancette si fermano e l’amore si rinnova, mentre si fortifica il desiderio di un futuro luminoso e privo di zone d’ombra: tutte le sfumature racchiuse nel testo del brano sono accompagnate e raccontate dalle toccanti immagini del video, diretto da bendo (Lorenzo Silvestri & Andrea Santaterra) e prodotto da Maestro (Antonio Giampaolo) in associazione con Think Cattleya (Martino Benvenuti).