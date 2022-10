Piattaforme streaming: i dati del terzo trimestre 2022. Netflix in testa

Streaming: ecco dati più recenti sulle quote di mercato dei servizi di streaming per il terzo trimestre del 2022. L’analisi è fornita da Justwatch.

Quote di mercato nel terzo trimestre 2022

Streaming: i dati del terzo trimestre 2022. Netflix in testa –

I giganti dello streaming più performanti, Netflix e Prime Video, si battono per la prima posizione nel mercato italiano con solo un piccolo margine dell’1% che separa i due. Sebbene Disney+ abbia ancora molta strada da fare prima di battere i primi due contendenti, detiene ancora più azioni di Now TV, TimVision, Sky Go, Infinity e Paramount+ messi insieme (16%).

Sviluppo della quota di mercato nel 2022

Streaming: i dati del terzo trimestre 2022. Netflix in testa –

Fornitore di streaming di fama mondiale, Disney+ mostra una crescita costante durante l’anno, con un aumento del 3%. Anche la nuova arrivata Paramount+ ha un impatto sul mercato italiano, guadagnando il +2% di azioni nel suo primo mese. Sul lato opposto dello spettro, il grande fornitore di streaming, Netflix e i giocatori più piccoli del paese: TimVision, Infinity e Sky Go subiscono tutti perdite del -1% entro settembre.