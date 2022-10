Perchè acquistare un Chromebook?

La risposta è semplice: i Chromebook sono molto più economici dei laptop Windows.

Se stai cercando un laptop economico e senza fronzoli che puoi usare per il lavoro, la scuola o semplicemente per navigare sul Web, allora un Chromebook è un’ottima scelta.

La maggior parte del mercato italiano dei laptop ruota attorno a due sistemi operativi: Windows e macOS, con una predominanza molto forte del primo. Il fatto che il marchio ChromeOS sia ancora percepito come qualcosa di nuovo e difficile da usare, e privo di funzionalità essenziali potrebbe rappresentare un problema.

La pandemia di coronavirus ha imposto una forte digitalizzazione, per sopperire all’assenza di contatti diretti, soprattutto nel mondo scolastico. Internet ha cambiato il modo in cui lavoriamo e studiamo. Ha anche cambiato il modo in cui viviamo.

Ed è qui che negli Stati Uniti in primis e in molti paesi europei, i Chromebook hanno trovato la loro quota di mercato, perfetti soprattutto per lo studio perché: leggeri.

In Italia, purtroppo, questi aspetti non sono stati percepiti, molti utenti non sanno nemmeno cosa sia ChromeOS o cosa si possa fare con esso. L’azienda ha investito in modo significativo nello sviluppo dei Chromebook come supporto allo studio, esiste anche un programma speciale, il Chrome Education Upgrade.

Dipende tutto da ciò che vuoi fare con il tuo dispositivo. Un PC Windows è un ottimo strumento per la maggior parte delle cose, ma un Chromebook è un ottimo strumento per molte cose, ma non per tutto. Puoi navigare in Internet, controllare la posta elettronica, guardare video, ascoltare musica, giocare e fare tutte le cose che faresti su un laptop o un computer desktop. Documenti, immagini, pdf e molto altro possono essere aperti velocemente e in modo nativo.I Chromebook sono facili da usare e puoi semplicemente abituarti all’idea che il desktop sia solo uno sfondo e non può essere utilizzato per riempirlo di cartelle e file mobili. L’interfaccia è facile da usare, basta ricordare che il desktop è solo una componente estetica.

Differenze con Windows

Windows è più pesante di ChromeOS, che richiede hardware più potente e il costo della licenza del sistema operativo. I Chromebook sono sempre più performanti e costano molto meno dei loro omologhi Windows.

Non puoi utilizzare le app di produttività più diffuse come Adobe Photoshop, Lightroom e Premiere o la versione desktop di Microsoft Office, anche se ciò potrebbe cambiare in futuro non appena Google avrà altre informazioni su come supportare le app Windows su Chrome OS.

Con l’avvento del cloud computing, i Chromebook sono un ottimo modo per fare le cose ovunque ti trovi.

Quanto costa un Chromebook?

I Chromebook più economici sono generalmente di marchi come Acer, HP o Lenovo. Di solito sono disponibili a prezzi inferiori ai 400€. I modelli più costosi provengono solitamente da marchi come Samsung, Asus o Toshiba. Di solito sono disponibili al prezzo di circa 600€.