Paperissima Sprint: dal 2 ottobre su Canale 5

Da domenica 2 ottobre nell’access prime time di Canale 5 parte la nuova edizione domenicale di Paperissima Sprint.

L’appuntamento è tutte le domeniche alle 20.35 sulla rete ammiraglia Mediaset.

Le novità dell’edizione

Confermati alla conduzione Roberta Lanfranchi e il Gabibbo, al loro quinto anno consecutivo al timone della trasmissione. Tra le novità della stagione, la new entry Marcia (Marcia Thereza Araujo Barros),modella italo-brasiliana di 23 anni che debutta in tv proprio nel varietà di Antonio Ricci.

Anche in questa edizione non mancheranno le gag inedite dei conduttori che si alterneranno a papere e filmati provenienti da tutto il mondo: video amatoriali con protagonisti bambini, animali, piccoli incidenti domestici, matrimoni, imprese sportive e molto altro. I telespettatori del programma possono inviare i filmati delle papere tramite il sito www.paperissima.mediaset.it.

Le dichiarazioni dei protagonisti

«Sono felicissima, perché oltre al Gabibbo, che è il mio amore eterno, in questa edizione ci sarà una grande novità: una ragazza molto carina che si chiama Marcia», ha commentato Roberta Lanfranchi. Marcia ha aggiunto: «Non smetterò mai di ringraziare Antonio Ricci. Sono onorata di essere entrata nel cast di un programma che seguo da quando sono bambina e di poter lavorare accanto a due professionisti della risata come Roberta Lanfranchi e il Gabibbo. Sono qui per divertirmi e per imparare. La vivo come una scuola e voglio dimostrare che merito di esserci».