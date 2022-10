Papa al Colosseo, preghiera per pace in Ucraina e nel mondo

(Adnkronos) – Il Papa è al Colosseo per la preghiera per la pace in Ucraina e nel mondo all’incontro internazionale interreligioso organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, dal titolo ‘Il grido della pace’. Ad accogliere il Pontefice al suo arrivo, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente della Cei cardinale Matteo Zuppi, il fondatore della S.Egidio Andrea Riccardi e i rappresentanti delle comunità cristiane. Il Santo Padre ha quindi salutato Edith Bruck, scrittrice sopravvissuta alla Shoah.