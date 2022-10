Orsini: “Avanzata Ucraina news disastrosa, porta a terza guerra mondiale”

(Adnkronos) – “L’esercito dell’Ucraina sfonda verso Kherson, è una notizia disastrosa. E’ una notizia disastrosa per tutti, siamo sulla strada che porta alla terza guerra mondiale e alla guerra nucleare. Il 24 febbraio”, quando è scattata l’invasione russa, “avevamo davanti a noi una decina di strade, una sola portava alla guerra nucleare e abbiamo preso proprio quella”. E’ la posizione del professor Alessandro Orsini, ospite di Cartabianca, sugli sviluppi della guerra tra Ucraina e Russia.

“La catastrofe dal 24 febbraio è sempre peggiorata, non c’è mai stato un momento in cui la situazione sia migliorata”, dice il docente di sociologia del terrorismo internazionale. “La situazione è semplice: Putin, posto in una condizione disperata, quasi certamente userà le armi nucleari tattiche”, aggiunge. “Ora pensiamo che Putin bluffi: non sta scherzando”, dice Orsini. “Putin ha ancora sostegno immutato in patria? La mia percezione è che goda di ampio consenso, le sconfitte stanno esasperando il sentimento nazionalista russo”. “Zelenksy ha firmato un decreto per impedire all’Ucraina di trattare con la Russia finché Putin sarà presidente: chi non vuole la trattativa in questo momento è Zelensky, sono sicuro che Putin voglia la trattativa. Lo dicono anche Bolsonaro e Erdogan”, prosegue.