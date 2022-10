Oro: in 20 anni il suo valore è quintuplicato. Arriva a Roma un’asta speciale con gioielli, monete e lingotti da investimento

(Adnkronos) –

L’appuntamento organizzato da Affide si terrà martedì 18 ottobre nella sede di Piazza Monte di Pietà. Messi all’incanto oltre 120 lotti per una base d’asta totale di 100.000 euro



Roma, 6 ottobre 2022 – Quella tra gli italiani e l’oro è un’affinità che risale a secoli fa. Infatti, il metallo giallo da sempre in tutto il mondo è considerato incredibilmente prezioso e l’Italia rappresenta storicamente un centro di eccellenza nella produzione di gioielli in oro grazie alla meritata reputazione acquisita per l’innovazione nel design e nella tecnica.

Nel corso della storia, pochi investimenti hanno rivaleggiato in popolarità con l’oro come copertura contro quasi ogni tipo di difficoltà, dalle crisi economiche alle guerre, dall’inflazione alle fluttuazioni valutarie. Sebbene a breve termine il suo valore possa essere volatile quanto altri asset, nel lungo periodo l’oro ha dimostrato di essere il bene rifugio per eccellenza grazie alla sua capacità di mantenere il suo valore. Infatti la percezione dell’oro come investimento così come bene di lusso gli ha permesso di produrre rendimenti medi dell’11% negli ultimi 50 anni, paragonabili a quelli delle azioni e maggiori di quelli realizzati da obbligazioni e materie prime.

In particolare, negli ultimi 20 anni il metallo giallo ha avuto un’importante rivalutazione del 500%. Infatti la quotazione dell’oro fino nel 2002 era di circa 10 euro al grammo e la valutazione dell’oro titolo 750 era di circa 7,5 euro al grammo. Invece nel 2022, da gennaio ad oggi, la quotazione media dell’oro fino è di circa 54 euro al grammo, mentre la valutazione oro titolo 750 è di circa 40,5 euro al grammo.

L’oro è quindi nel radar degli investimenti per chi desidera diversificare e rendere più stabile il proprio portafoglio. Le tre soluzioni principali per investire in oro fisico sono gioielli, monete e lingotti. Tutte opzioni a disposizione di coloro che parteciperanno all’Asta speciale “Oro da investimento” organizzata il prossimo 18 ottobre alle 17:00 a Roma da Affide, uno dei più grandi operatori in Italia nel settore Aste preziosi con circa 250 aste e 35.000 gioielli venduti ogni anno. A Palazzo Santa Croce in Piazza Monte di Pietà saranno messi all’incanto oltre 120 lotti per una base d’asta totale di circa 100.000 euro.

Sarà tra i preziosi più contesi il lotto 34, un bracciale con maglie modulari, realizzato in oro giallo 750, lungo 19 cm. e del peso di 56,9 grammi. La sua base d’asta è di 1.700 euro. Di particolare pregio anche il lotto 39, una collana con maglie modulari realizzata in oro giallo 750 lunga 42,5 cm. e del peso di 51,4 grammi. Il suo valore di partenza è di 1.450 euro.

“L’oro ha molto da offrire agli investitori italiani per la sua capacità di protezione della ricchezza e di riduzione del rischio, soprattutto in un momento come quello attuale caratterizzato da prospettive economiche incerte e mercati finanziari instabili a livello globale. Ma sappiamo che acquistare oro fisico è complesso, in particolare a causa dei dubbi sulla purezza e sull’autenticità che possono impensierire soprattutto i meno esperti. Per questo la nostra asta rappresenta una grande occasione adatta a tutti coloro che sono interessati ad acquistare oro fisico a prezzi molto interessanti e con la garanzia del valore per tutti i lotti messi all’incanto grazie all’esperienza e alle competenze dei nostri stimatori”, commenta Andreas Wedenig, Direttore Generale di Affide.

Per maggiori informazioni sul regolamento dell’asta e sui lotti, è possibile consultare su www.affide.it il catalogo e la pagina web dedicata. La documentazione è disponibile anche attraverso la nuova App di Affide, scaricabile gratuitamente su Google Play, per i dispositivi Android, e sull’App Store di Apple per i dispositivi iOS.

Tutti gli interessati potranno inoltre già esaminare direttamente i preziosi presso la sede d’asta fino a un giorno prima dell’appuntamento. La sala esposizione è aperta dal martedì al sabato, dalle 10:00 alle 18:00.

La partecipazione è libera e gratuita. È inoltre possibile concorrere per aggiudicarsi gli articoli desiderati anche online, attraverso una procedura che consente di inviare le offerte con pochi click, collegandosi a https://affide.it/selezione-aste/.

Affide



Affide è tra le maggiori società attive nel campo del credito su stima in Italia e a livello europeo. Con un organico di 258 addetti e oltre 330.000 clienti serviti, è presente capillarmente sul territorio italiano attraverso 41 filiali e con oltre 150 risorse dedicate alla cura e all’ascolto dei clienti. Parte del gruppo Dorotheum, Affide rappresenta al contempo uno dei più grandi operatori in Italia nel settore Aste preziosi con circa 250 aste e 35.000 gioielli venduti ogni anno, per un totale di circa 17mila acquirenti.

affide@utopialab.it