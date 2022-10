OpenGate Capital investe nella tecnologia InRule

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–OpenGate Capital una società di private equity globale, ha annunciato oggi di aver concluso il suo investimento in InRule Technology® (“InRule”), una piattaforma di automazione dell’intelligence leader di mercato, attraverso una vendita a Pamlico Capital. I termini finanziari non sono stati resi noti.

Con sede a Chicago, nell’Illinois, InRule fornisce servizi integrati di software decisionale, machine learning e process automation che consente ai leader IT e aziendali di prendere più rapidamente decisioni migliori, di rendere operativo l’apprendimento automatico e di migliorare processi complessi e mission-critical.

L’investimento iniziale di OpenGate è avvenuto nel 2019 e ha segnato la prima raccolta di capitale istituzionale di InRule. Negli ultimi tre anni, OpenGate ha sostenuto investimenti significativi in prodotti e go-to-market, collaborando con il team di gestione di InRule su una tesi di automazione buy-and-build che ha portato a due ulteriori acquisizioni altamente strategiche. Le acquisizioni hanno potenziato le capacità della piattaforma di InRule, ampliato la sua presenza geografica ed elevato la sua posizione di leader nel settore dell’automazione aziendale.

“L’automazione sta diventando sempre più essenziale per un’efficace governance aziendale e per un processo decisionale efficiente in termini di costi, e InRule rappresenta quanto questa tecnologia possa essere potente”, ha commentato Andrew Nikou, fondatore e CEO di OpenGate Capital. “L’investimento in InRule è un ottimo esempio della nostra strategia in azione attraverso l’integrazione di sourcing tematico, M&A ponderato e creazione di valore operativo”.

“InRule è stato un partner eccezionale negli ultimi tre anni e ha registrato una forte crescita dei prodotti, dei clienti e dei ricavi”, ha dichiarato Rob Young, Principal di OpenGate Capital. “È stato un piacere lavorare con Rik e l’intero management team attraverso molteplici acquisizioni e miglioramenti operativi. Le persone e i prodotti di InRule sono di livello mondiale e non vedo l’ora di assistere al continuo successo dell’azienda nel suo prossimo capitolo”.

Il co-fondatore e CEO di InRule, Rik Chomko, ha aggiunto: “È stato davvero gratificante collaborare con OpenGate per trasformare InRule, offrendo un portafoglio ampliato di soluzioni mission-critical per i nostri clienti. Sulla base dello slancio che abbiamo stabilito negli ultimi anni, sono entusiasta di iniziare a lavorare con Pamlico Capital mentre continuiamo a costruire le nostre capacità e a portare avanti la nostra storia di crescita”.

Raymond James ha svolto il ruolo di consulente finanziario e Massumi + Consoli LLP quello di consulente legale di OpenGate Capital.

Informazioni su InRule Technology, Inc.

InRule Technology è un’azienda di automazione dell’intelligence che fornisce software integrato di decisioning, machine learning e automazione dei processi alle aziende. Consentendo ai leader IT e aziendali di prendere più velocemente decisioni migliori, di rendere operativo l’apprendimento automatico e di migliorare processi complessi, la piattaforma di automazione dell’intelligence di InRule® aumenta la produttività, stimola i ricavi e fornisce risultati aziendali eccezionali. Più di 500 organizzazioni in tutto il mondo si affidano a InRule per le applicazioni mission critical. Dal 2002, InRule Technology offre risultati aziendali e IT misurabili. Scoprite come rendere accessibile l’automazione su www.inrule.com.

Informazioni su OpenGate Capital

OpenGate Capital è una società globale di private equity specializzata nell’acquisizione e nella gestione di aziende per creare nuovo valore attraverso miglioramenti operativi, innovazione e crescita. Fondata nel 2005, OpenGate Capital ha sede a Los Angeles, in California, e un ufficio europeo a Parigi, in Francia. I professionisti di OpenGate possiedono le competenze critiche necessarie per acquisire, trasferire, gestire, costruire e scalare aziende di successo. Ad oggi, OpenGate Capital ha realizzato più di 30 acquisizioni in Nord America e in Europa. Per saperne di più su OpenGate, visitare il sito www.opengatecapital.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

