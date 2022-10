Opel Adam: dieci anni per la citycar premium

La Opel Adam è stata la citycar premium della Casa del Fulmine, prodotta dal 2012 al 2019. Lunga esattamente 370 centimetri, era proposta solo nella sportiva variante a tre porte. Non sono mancate derivazioni sul tema, come le configurazioni Air con la capote in tela e Rocks con lo stile da SUV della carrozzeria.

Inizialmente, la Opel Adam era disponibile con le motorizzazioni a benzina 1.2 da 69 CV e 1.4 da 87 CV o 101 CV di potenza. Successivamente, è stata introdotta l’unità a benzina 1.0 SGE nelle declinazioni da 90 CV e 116 CV di potenza. Inoltre, il propulsore 1.4 a benzina da 87 CV è stato anche abbinato al cambio automatico Easytronic a cinque rapporti e proposto con la versione GPL Tech. La gamma, invece, prevedeva gli allestimenti Jam, Glam e Slam.

Non sono mancate le versioni speciali, con le varie denominazioni White Black Link, VR46 Limited Edition, Unlimited, Black Jack ed XFactor. Il top di gamma, invece, era rappresentato dalla sportiva Opel Adam S con il motore a benzina 1.4 Turbo da 150 CV di potenza che consentiva di raggiungere la velocità massima di 210 km/h, accelerando da 0 a 100 in 8,5 secondi.