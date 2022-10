OMODA BEV arriverà sui mercati europei

WUHU, Cina–(BUSINESS WIRE)–OMODA BEV, il primo veicolo SUV di Chery Automobile destinato al mercato mondiale e il primo nuovo modello costruito secondo la nuova e audace filosofia di design “Art in Motion”, sarà presto disponibile sui mercati europei entro 2 anni.

Basato sul linguaggio di design Art in Motion, l’aspetto di OMODA produce un’esperienza simile a un mondo parallelo. La configurazione tecnologica e le prestazioni di sicurezza sono adatte alle esigenze di guida e controllo dei giovani consumatori, oltre a soddisfare direttamente le aspettative degli utenti, introducendo così uno stile di vita alla moda con la tecnologia del futuro. In termini di partecipazione degli utenti e di co-creazione, OMODA ha ottenuto un successo mondiale.

In linea con l’idea di co-creazione e condivisione degli utenti, all’inizio della sua esistenza OMODA ha effettuato oltre mille sondaggi in più di 20 paesi del mondo per coinvolgere i consumatori di tutto il mondo nella progettazione e configurazione del prodotto. L’eccellente team di ricerca e sviluppo e di progettazione di CHERY ha attirato centinaia di designer e ingegneri provenienti da BMW e Jaguar Land Rover con una vasta esperienza di progettazione. Prima di essere ultimato, OMODA è stato esaminato da numerose giurie di mercato, anche per quanto riguarda l’estetica della console principale. Inoltre, i consumatori di OMODA in tutto il mondo hanno votato i nomi dei prodotti.

In tutto il processo di utilizzo del prodotto, l’atteggiamento di coinvolgimento promosso da OMODA è evidente. In linea con l’idea di “centralità del cliente”, CHERY ha sempre mantenuto una migliore interazione con i clienti attraverso una varietà di attività, consentendo a più persone di entrare a far parte dell’ecosistema di co-creazione e sviluppo di CHERY.

CHERY è sempre orgogliosa dei suoi clienti e i nuovi clienti permettono all’azienda di brillare ancora di più sulla scena mondiale. La “mentalità di co-creazione dell’utente” di CHERY consente agli utenti di OMODA BEV di partecipare all’intero ciclo di vita del prodotto. Sarà significativo per il pubblico? Pensiamo che il tempo e il mercato riveleranno la risposta.

