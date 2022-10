Oggi è un altro giorno: ospiti e anticipazioni del 25 ottobre

Ad “Oggi è un altro giorno” oggi martedì 25 ottobre alle 14.05 su Rai1, Francesco Paolantoni, tra i concorrenti più amati di questa edizione di “Tale e quale show” e presenza fissa a “Stasera tutto è possibile”, si racconterà a Serena Bortone.

A seguire, sarà la volta dell’attrice e conduttrice Rossella Brescia.

Monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi, tra gli altri temi ricorderà “Il grido della pace”, evento interreligioso promosso dalla Comunità di Sant’Egidio e che ha visto la partecipazione di importanti leader religiosi, insieme a giovani testimoni della tragedia della guerra in Ucraina.

Nella seconda parte del programma come di consueto, spazio all’attualità e alla politica con tutte le notizie in diretta dal Parlamento, in vista del voto di Fiducia al neonato governo Meloni.