Obsidian Security lancia l’EMEA CIO Advisory Board e la partnership con NORMA Cyber per consolidare l’accelerazione del mercato EMEA

Marc van der Heijden, ex CTO di Alshaya Group e SVP Global IT di Adidas, entra a far parte dell’Advisory Board

NEWPORT BEACH, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Obsidian Security, leader nel SaaS Security Posture Management (SSPM), ha annunciato la formazione del suo CIO Advisory Board EMEA e la partnership con NORMA Cyber, il provider di servizi di cybersecurity per l’industria marittima norvegese, la quarta più grande al mondo. Con una crescente penetrazione nell’area EMEA, siamo lieti di annunciare che Marc van der Heijden si unirà e guiderà il nostro CIO Advisory Board. Van der Heijden apporta una conoscenza approfondita del settore e intuizioni molto preziose grazie ai suoi ruoli precedenti in qualità di ex CTO di Alshaya Group e SVP di Global IT per Adidas. Van der Heijden contribuirà a integrare altri membri del consiglio nella sua comunità di CIO, che collettivamente contribuiranno a guidare la leadership di pensiero e a fornire approfondimenti a Obsidian e alla comunità europea estesa di CIO e CISO.

“Considerata la nostra crescente popolarità tra clienti e potenziali clienti europei, è molto importante avere a capo del nostro Consiglio consultivo di CIO nell’area EMEA una personalità del calibro di Marc, che vanta un’ottima conoscenza delle sfide della sicurezza del SaaS e l’esperienza per immedesimarsi nei nostri clienti CIO e CISO”, ha dichiarato Hasan Imam, CEO di Obsidian Security.

“Lavoro nel settore IT da oltre 30 anni e so riconoscere il valore immediato assicurato da Obsidian al mercato ora che la migrazione al SaaS continua la sua rincorsa”, ha affermato van der Heijden. “Grazie alla mia esperienza alla guida di società IT globali, potrò assicurare a Obsidian e ai miei colleghi una leadership di pensiero per affrontare le sfide della protezione dei dati nel loro ambiente SaaS”.

NORMA Cyber, L’azienda che si occupa di garantire una resilienza unificata contro le minacce informatiche per l’industria marittima norvegese, supportando oltre 3.400 navi in tutto il mondo, è tra i partner di Obsidian in espansione nell’area EMEA. L’azienda sta offrendo la soluzione di Obsidian alle navi che ne fanno parte, per aiutarle a proteggersi in modo proattivo dalle minacce a Microsoft 365, Salesforce e altro, in modo che possano concentrarsi sulle loro attività quotidiane, invece di monitorare gli avvisi di sicurezza e le potenziali compromissioni.

“Obsidian fornisce ai nostri membri in tutto il mondo un valore incredibile e informazioni preziose, risolvendo tanti dei problemi di sicurezza che si incontrano nel passaggio al SaaS”, ha dichiarato Øyvind Berget, Chief Technical Officer di NORMA Cyber. “Con la residenza dei dati in cima alle priorità in Europa, Obsidian sta consentendo ai nostri 3.400 membri di monitorare e proteggersi dalle minacce alla governance dei dati. Poter avere una visione d’insieme in un unico posto di queste minacce nelle soluzioni SaaS è fondamentale per noi. Obsidian promette monitoraggio e protezione costanti e soddisfa alla perfezione gli standard di conformità che i nostri membri devono rispettare”.

Domani, 19 ottobre, Obsidian sarà presente all’eCrime & Cybersecurity Mid-year Summit di Londra, dove Chris Fuller, architetto principale di prodotto, interverrà in una sessione intitolata “Cookies and SPAM: Exploring MFA bypass techniques used by attackers to breach SaaS applications”.

Obsidian Security protegge le applicazioni su cui le aziende fanno più affidamento. Siamo la prima e unica soluzione di sicurezza completa costruita per SaaS. La nostra piattaforma contribuisce a ridurre il rischio di impresa identificando proattivamente le configurazioni errate del SaaS, rilevando le minacce in tempo reale ed evidenziando le integrazioni SaaS rischiose. Importanti società Fortune 500 si affidano a Obsidian Security per proteggere app SaaS come Salesforce, GitHub, ServiceNow, Workday e Atlassian. Con sede nel sud della California, Obsidian Security è una società privata supportata da Menlo Ventures, Norwest Venture Partners, Greylock Partners, IVP, GV e Wing. Per maggiori informazioni, visitare www.obsidiansecurity.com.

