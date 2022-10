Nurofen sciroppo contro febbre e dolori disponibile su Tuttofarma.it

Ottobre è arrivato e, come ogni anno, con sé la solita seccatura: l’influenza stagionale. Nella maggior parte dei casi si tratta di un virus non pericoloso, ma che costringe a stare a casa per qualche giorno e fare i conti con fastidiosi sintomi.

I cambi di temperatura, infatti, indeboliscono il sistema immunitario, che di solito non permette ai virus di entrare nell’organismo. Inoltre, con i primi freddi si tende a stare maggiormente in luoghi chiusi e con poca circolazione d’aria, cosa che facilita la trasmissione dei virus per via aerea. Per questi motivi, l’arrivo dell’autunno segna anche l’inizio della stagione influenzale.

Nella maggior parte dei casi l’influenza porta dei sintomi lievi, i più comuni sono:

Febbre alta;

Dolori muscolari e ossei;

Mal di testa;

Stanchezza;

Tosse;

Raffreddore;

Mal di gola.

Il contagio è molto più frequente nei bambini: infatti studi rilevano che ogni anno circa il 30% dei bambini si ammala di influenza. Soprattutto con il ritorno a scuola la circolazione del virus diventa più facile, essendo le aule luoghi chiusi e affollati.

È consigliato che un bambino colpito da influenza resti a casa a riposo e assuma molti liquidi, ma spesso i sintomi dell’influenza diventano insopportabili. In questi casi, un utile alleato per combattere i sintomi influenzali è Nurofen sciroppo contro febbre e dolori, che agisce sui sintomi influenzali grazie all’ibuprofene.

Cos’è e come agisce Nurofen sciroppo

Il principio attivo di Nurofen sciroppo è l’ibuprofene, uno degli antinfiammatori non steroidei più utilizzati. L’ibuprofene agisce su diversi fattori:

riduce il dolore ;

; combatte le infiammazioni ;

; abbassa la febbre.

Per questo l’ibuprofene è adatto a combattere i sintomi influenzali. Questi vengono alleviati grazie all’inibizione della sintesi delle prostaglandine, molecole prodotte dal nostro organismo e che sono coinvolte nei processi infiammatori.

Proprio queste proprietà antinfiammatorie differenziano l’ibuprofene dal paracetamolo, un altro principio attivo molto utilizzato nei farmaci antinfluenzali. Un esempio di farmaco a base di paracetamolo è la Tachipirina.

Dunque, sia ibuprofene che paracetamolo combattono i dolori e abbassano la febbre, ma l’ibuprofene ha anche un ruolo antinfiammatorio. Per questo, quando i dolori sono associati ad un’infiammazione è più opportuno trattarli con medicinali a base di Ibuprofene come Nurofen sciroppo.

I sintomi dell’influenza, in particolare l’infiammazione delle vie respiratorie, sono presenti anche in caso di infezione da Covid-19. Dunque, ci sono alcuni casi in cui Nurofen sciroppo è utile anche per alleviare i sintomi legati al Coronavirus.

La maggior parte delle persone che contrae l’infezione da Coronavirus presenta gli stessi sintomi dell’influenza. Quindi, sintomi lievi ma che sono fastidiosi da dover sopportare per più giorni. L’ibuprofene può essere un valido alleato per alleviare questi malesseri.

Nurofen sciroppo e Covid

L’AIFA consiglia, in caso di sintomatologia lieve, l’utilizzo di farmaci antinfiammatori non steroidei per alleviare le infiammazioni conseguenti all’infezione Covid. Non essendoci farmaci che vanno a combattere direttamente il virus, l’unica cosa che si può fare è diminuire i sintomi nell’attesa che l’infezione passi.

Ad oggi, anche per i pazienti ricoverati in ospedale la principale terapia si basa sulla somministrazione di antinfiammatori e ossigeno. Infatti, i farmaci antivirali non risultano efficaci contro il Covid.

Dunque, Nurofen sciroppo può aiutare anche in caso di contagio da Coronavirus. Resta comunque importante monitorare la situazione – ad esempio, la saturazione dell’ossigeno nel sangue – per capire se la sintomatologia sta peggiorando e bisogna intervenire con farmaci specifici.