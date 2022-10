Nordcorea lancia missile balistico verso Mar del Giappone

(Adnkronos) – La Corea del nord ha lanciato oggi un missile balistico a corto raggio in direzione del Mar del Giappone. Lo riporta l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, citando gli Stati maggiori riuniti di Seul. Il lancio è stato accompagnato dall’esplosione di circa 170 colpi di artiglieria nelle zone cuscinetto marittime, ha riferito la stessa fonte.

“Tali continue provocazioni da parte della Corea del Nord sono atti che minano la pace e la stabilità non solo nella penisola coreana, ma anche nella comunità internazionale”, hanno lamentato i vertici militari sudcoreani, citati da Yonhap. “A questo proposito, avvertiamo seriamente il Nord, e lo esortiamo vivamente a sospendere questi atti immediatamente”.

L’esercito sudcoreano ha anche denunciato come più di 10 aerei militari nordcoreani siano volati in aree vicine alla no-fly zone tra i due paesi, spingendo Seoul a far decollare aerei da combattimento. Il missile lanciato oggi sarebbe caduto al di fuori della zona economica esclusiva del Giappone, ha annunciato il ministro della Difesa giapponese Yasukazu Hamada che – parlando con l’agenzia di stampa Kyodo – ha definito “totalmente inaccettabile” quanto accaduto.