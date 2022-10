+ Sigla di un accordo quadro tra NMG, Panasonic Energy e Mitsui per lo sviluppo e l’ulteriore commercializzazione delle attività integrate del materiale per anodi di NMG nel Québec, in Canada





+ Conclusione di un protocollo d’intesa (MoU) tra NMG e Panasonic Energy a conferma dell’intenzione di arrivare a un accordo di off-take pluriennale per l’acquisizione di una quota cospicua del materiale per anodi attivi proveniente dalle strutture di NMG totalmente integrate, ‘dal minerale al materiale per anodi’

+ Un investimento complessivo di 50 milioni di dollari USA da parte di Mitsui, Pallinghurst e Investissement Québec supporterà le prossime principali fasi operative per le attività di finanziamento della miniera Matawinie e della fabbrica di materiali per batterie di Bécancour

+ Azionisti e analisti sono invitati a partecipare a un briefing sotto forma di webcast dedicato agli investitori, previsto per giovedì 20 ottobre alle ore 10:30 (ET) e organizzato dal team dirigenziale di NMG: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_LxVC2YirS8izfF7UIneVzg

MONTRÉAL–(BUSINESS WIRE)–

NMG, Panasonic Energy e Mitsui annunciano un accordo di off-take e una partnership strategica per la fornitura di materiale per anodi attivi, oltre a un collocamento privato da 50 milioni di dollari USA da parte di Mitsui, Pallinghurst e Investissement Québec

Nouveau Monde Graphite Inc. (“NMG” o la “Società”) (NYSE: NMG, TSX.V: NOU), Mitsui & Co., LTD (“Mitsui”) (TYO: 8031) e Panasonic Energy Co., Ltd. (“Panasonic Energy”), una sussidiaria interamente di proprietà di Panasonic Holdings Corporation (“Panasonic”) (TYO: 6752), hanno sottoscritto un accordo quadro che stabilisce i termini dei rapporti commerciali tra le parti, per consentire di passare alle prossime fasi di sviluppo del progetto integrato ‘dal minerale al mercato delle batterie’ per la grafite di NMG nel Québec, in Canada.

