Nato: “Gravi conseguenze per Russia se usa armi nucleari”

(Adnkronos) – “Qualsiasi uso di armi nucleari avrà gravi conseguenze per la Russia”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un’intervista esclusiva con Meet the Press dell’emittente Usa Nbc. Stoltenberg ha anche detto che “qualsiasi attacco deliberato contro infrastrutture critiche della Nato riceverà una risposta ferma e compatta”.

La retorica di Putin sul ricorso all’arma nucleare, ha affermato Stoltenberg a Nbc, è “pericolosa” e “sconsiderata” e cambierebbe “la natura del conflitto”.

Riguardo all’adesione dell’Ucraina alla Nato, “richiede il consenso di tutti i 30 alleati”. La priorità ora, ha aggiunto, è “supportare l’Ucraina: hanno bisogno di più aiuto, e di un aiuto che sia continuativo”.