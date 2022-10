Nasce Meta Watch, un’idea di Simone Di Domenico

(Adnkronos) –

Roma, 3 ottobre 2022.“Meta Watch è un nuovo concetto di collezionismo che dà la possibilità a chi acquista di entrare in una community che concede l’accesso agli eventi, benefit messi a disposizione dei partner, a 3 collezioni, a vetrine e gioiellerie nel metaverso e a tanto altro ancora” -dice Simone Di Domenico che ha creato Meta Watch insieme al Project Manager Giorgio Prencipe-“ nella prima collezione saranno disponibili un totale di 4650 orologi virtuali differenti ed ogni pezzo sarà unico e non replicabile.

Il progetto Meta Watch ha radici lontane; nasce dalla passione per gli orologi di Simone Di Domenico, letteralmente innamorato degli orologi sin dall’età di 14 anni. Il collezionista è nato a quell’età; non aveva orologi ma acquistava gli annuari per ammirare i pezzi che sognava di comprare. Di Domenico, professionista e imprenditore, oggi ha ideato per la prima volta in Italia un progetto dedicato alla produzione, realizzazione e vendita di un’inedita collezione di NFT riguardante il mondo dell’orologeria di lusso, per creare una community settoriale e specifica, con la possibilità di intraprendere anche attività imprenditoriali e di collegamento tra i partecipanti.

Il progetto Meta Watch, attraverso la sua collezione di orologi virtuali, ha come obiettivo la creazione di una community che raggruppa imprenditori di diversi settori che sono collezionisti e hanno grande passione per il mondo dell’orologeria. La community sarà costituita da appassionati del settore e da professionisti in vari ambiti che avranno l’opportunità di sviluppare connessioni di business tra loro ai quali verranno messi a disposizione canali dedicati per la costituzione di start up aziendali. Per favorire la nascita di questi legami, verranno organizzati eventi Meta Watch, con cadenza periodica nei locali partner e in strutture ricettive tra le più importanti d’Italia.

Nella prima collezione sono presenti 4650 pezzi unici, principalmente orologi ispirati a marchi famosi ed è in programma una seconda collezione che sposterà il focus sui marchi indipendenti”.

La collezione è suddivisa in tre fasce distinte di rarità a cui verranno attribuiti un valore e una varietà di utility differente. Il Raro è il pezzo più comune della collezione, avrà solamente parte dell’utility totale del progetto. L’Epico avrà funzionalità minori rispetto al Leggendario ma garantirà l’accesso ad alcuni eventi della community oltre a presentare una maggiore caratterizzazione artistica dell’orologio stesso. L’orologio virtuale di tipo Leggendario, fascia a cui apparterranno solo 500 NFT, rappresenta la parte più pregiata della collezione, racchiudendo le utility più esclusive del progetto.

Potrà essere effettuato l’acquisto di 1 o 10 Meta Watch per ogni transazione ma non c’è un limite massimo a persona, fino ad esaurimento dei 4650 esemplari. Il pacchetto da 10 Meta Watch garantirà all’acquirente di ottenere un Meta Watch Leggendario che rappresenta l’elemento più raro della collezione. Non è possibile decidere quale modello o rarità di Meta Watch acquistare. Un algoritmo deciderà in maniera causale quale orologio virtuale assegnare all’utente tra i 4650 esistenti. L’algoritmo deciderà in base alle seguenti probabilità la fascia di rarità dell’opera d’arte assegnata: 65% Raro, 25% Epico, 10% Leggendario.

I pezzi acquistati non sono replicabili, ognuno di essi presenterà una caratteristica diversa che lo renderà unico dai restanti e la non replicabilità e tracciabilità è garantita dalla blockchain Ethereum su cui sono registrati gli NFT. Meta Watch avrà anche un’applicazione che permetterà a tutti i possessori di Meta Watch di proiettare sul proprio polso l’orologio in possesso, permettendo connessione tra mondo digitale e reale.

La prima collezione sarà accessibile a tutti dal 3 Novembre, data di lancio del brand mentre sarà disponibile in Ottobre un preorder per garantirsi in anticipo dei pezzi della collezione.

Al momento non è stato riscontrato alcun progetto simile a Meta Watch che per dinamiche e connessione tra mondo virtuale e reale risulta il primo in Italia.

