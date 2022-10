Napoli-Torino 3-1, azzurri calano tris e provano fuga

(Adnkronos) – Il Napoli batte il Torino per 3-1 nell’anticipo dell’ottava giornata della Serie A e sale a 20 punti, consolidando il primo posto in classifica. I granata rimangono a quota 10. La formazione di Spalletti ipoteca il successo nella prima frazione grazie ad un avvio eccellente. Anguissa sblocca il risultato al 6′ e concede il bis al 12′. Kvaratskhelia chiude virtualmente i conti al 37′ con il tris. Il Torino accorcia le distanze al 44′ con Sanabria: troppo poco per riaprire il match.

LA PARTITA – Il Napoli alza il ritmo dopo 5 minuti e sfonda. Mario Rui, azionato da Kvaratskhelia, divora la fascia sinistra e arriva al cross. Anguissa si catapulta in area, colpo di testa perfetto e palla in rete: 1-0. Il Torino sbanda e concede una prateria all’11’ alla ripartenza di Anguissa. Il centrocampista può viaggiare palla al piede per 50 piede, nessuno lo contrasta e nessuno lo raggiunge: in area, destro secco che buca Milinkovic-Savic e 2-0.

La capolista gioca sul velluto e cala il tris al 44′ con un’azione fotocopia, dall’altro lato del campo. Stavolta ad accendere il motore è Kvaratskhelia, che saluta tutti e si invola verso l’area granata. Pressato, il georgiano riesce comunque a dosare il rasoterra mancino: sponda sul palo, 3-0. Il Torino è una comparsa fino all’intervallo, quando ha il merito di sfruttare la chance per tornare in corsa. Mischia nell’area del Napoli, Sanabria trova il destro vincente: 3-1. Il match nel secondo tempo è più equilibrato, i padroni di casa possono abbassare il ritmo per controllare la situazione e limitare i rischi. Politano scheggia il palo, Lozano impegna Milinkovic-Savic. Il Toro ci prova ma non punge, finisce 3-1.