(Adnkronos) – Si gioca oggi, mercoledì 12 ottobre, dalle 18.45 Napoli-Ajax. Le due squadre si affrontano allo stadio Diego Armando Maradona nella quarta giornata del Girone A di Champions. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky (ai canali Sky Sport Uno – numero 201 del satellite – e Sky Sport – canale 252) e Mediaset Infinity. In streaming potrà essere vista su Sky Go, su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.