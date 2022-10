Nainggolan fuma in panchina, Anversa lo sospende

(Adnkronos) – Radja Nainggolan è stato sospeso a tempo indeterminato dall’Anversa per aver fumato in panchina. È successo prima dell’ultima partita del campionato belga contro lo Standard Liegi: il frame catturato dal pre partita non lascia dubbi sull’ex Roma, Inter e Cagliari – pochi giorni fa fermato dalla Polizia di Anversa per guida senza patente valida – questa volta pizzicato e circondato da una nube di fumo mentre sedeva accanto ai compagni di squadra. La decisione del club è stata ufficializzata tramite un comunicato sul proprio sito web: “Abbiamo avuto una conversazione con Nainggolan su come determinati comportamenti si riflettano sul club stesso e sul gruppo e abbiamo deciso di sospendere a tempo indeterminato Radja dalla squadra A”.

Nainggolan ha poi postato un messaggio di scuse sulle sue Instagram stories: “Sono molto dispiaciuto per quello che ho fatto. Mi rendo conto che è stato un comportamento sbagliato, in quel momento non ci ho proprio pensato. Il club ha preso una decisione che non posso che accettare, anche se credo sia un po’ troppo pesante. Cercherò comunque di dare il mio contributo in un modo o nell’altro”.