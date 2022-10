Morte Boiocchi, Abodi: “Inaccettabile esodo forzato Curva Nord Inter”

(Adnkronos) – “Mi sono informato, quello che è successo è inaccettabile, non è tollerabile. Sono certo che saranno presi immediati provvedimenti. Non solo parole!”. Così su Twitter il ministro dello Sport e delle politiche giovanili Andrea Abodi in merito ai fatti di ieri sera a San Siro con l’esodo forzato dalla Curva Nord all’inizio del secondo tempo di Inter-Sampdoria, dopo l’annuncio della morte dello storico capo ultrà Vittorio Boiocchi, ucciso in un agguato nella serata di ieri a Milano.

“La Curva Nord piange la scomparsa di Vittorio, per tutti ‘Lo Zio’. In questi interminabili attimi di buio e dolore è solo tempo di silenzio. Le nostre condoglianze alla famiglia” ha scritto la Curva Nord dell’Inter, sulla propria pagina Facebook.