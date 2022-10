Monica Setta vola al 6% con Generazione Z su Rai2

Era partita a fatica l’esperienza in solitaria di Monica Setta, conduttrice di Uno mattina in famiglia, programma campione di successi di Rai1 nel week end.

Parlare di Generazione Z è diktat per la Rai visto che l’indicatore è posta, nero su bianco, nelle linee guida del nuovo contratto di servizio.

Parlare ai giovani non è facile soprattutto in una rete come Rai2 che cerca ancora una sua identità. Ma Monica Setta, forte dell’appoggio del direttore Antonio Di Bella e del vicedirettore approfondimento Paolo Corsini, è riuscita a costruire un circuito crossmediale usando molto RaiPlay e youtube, instagram e tik tok, strumenti social di cui fruiscono i ragazzi della Gen z.

Ieri, per la seconda volta, la giornalista ha fatto centro portando a casa il 5.9% con quasi 200mila telespettatori in una terza serata di solito poco affollata.