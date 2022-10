Rai Italia guarda oltre i confini. Così come riportato da Gazzetta del Sud, il direttore dell’Offerta Estero, Fabrizio Ferragni, ha confermato come sia stato avviato “un nuovo percorso per la salvaguardia della nostra cultura e delle eccellenze italiane”.

Il canale dedicato agli italiani all’estero, Rai Italia, si presenterà totalmente rinnovato e arricchito dalla piattaforma digitale on demand: Rai Italy. Qui saranno presenti le produzioni della tv di stato sia in lingua inglese (con sottotitoli in italiano) o in italiano con sottotitoli in inglese.

Le novità di Rai Italia

Monica Setta debutta su Rai Italia con Confronti 13

Tra le novità del palinsesto la trasmissione settimanale Il Confronto, che annovererà alla conduzione Monica Setta. Una figura professionale di prestigio per l’emittente, con la trasmissione che tratterà politica ed economia con una delle figure più autorevoli della tv di stato, già alla conduzione di Uno Mattino in Famiglia (Rai1) Generazione Z (al via dal 4 ottobre su Rai2) e Il Sorpasso (Rai Isoradio).

Queste alcune delle novità per il canale diretto da Fabrizio Ferragni, che avrà anche uno spazio dedicato alle notizie in inglese in collaborazione con Rainews. Spazio anche al food insieme a Gambero Rosso, corsi di italiano, le figure del nostro paese affermatesi nel mondo, borghi italiani, turismo, vie del vino.