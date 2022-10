Modena, Salvini: “Nel Pd difendono i rave party, siamo su Scherzi a parte?”

(Adnkronos) – “Parlamentari Pd difendono i Rave Party illegali e si preoccupano per il ritorno alla legalità. Siamo su Scherzi a parte?”. Lo scrive Matteo Salvini su Twitter, dopo le perplessità manifestate da alcuni parlamentari dem sull’intervento del ministro dell’Interno per fermare il rave party di Modena. In un precedente tweet, il vice premier e ministro delle Infrastrutture aveva scritto: “Basta rave party illegali, delinquenti che spadroneggiano, istituzioni umiliate: ora si cambia! Complimenti al ministro Piantedosi, avanti così”.