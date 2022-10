Missouri, sparatoria in un liceo: due morti, ucciso l’assalitore

(Adnkronos) – E’ di almeno tre morti, compreso l’assalitore, il bilancio della sparatoria avvenuta oggi in un liceo di St. Louis, in Missouri. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, ad essere uccise sono state una donna adulta e un’adolescente, mentre l’aggressore, che è rimasto ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia intervenuta “rapidamente” nella Central Visual and Performing Arts High School, aveva una ventina d’anni, secondo quanto si legge sul sito di Abcnews.

Oltre alle vittime vi sono anche diversi feriti che sono stati ricoverati. L’allarme è scattato verso le 9.10 ora locale, con la polizia ha velocemente individuato, mentre gli studenti uscivano di corsa dall’edificio, il giovane armato con un fucile a canna lunga.