Memo Remigi ‘cacciato’ da Oggi è un altro giorno: l’annuncio – Video

(Adnkronos) – “Da lunedì Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. Remigi in questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e per quanto mi riguarda in nessun luogo. Per rispetto della persona coinvolta avevamo mantenuto il riserbo, ma ora che l’episodio è diventato pubblico sento di avere un dovere di sincerità con voi e di esprimere anche pubblicamente la mia solidarietà a Jessica. Solidarietà mia, della direttrice, dell’Azienda e il mio profondo dispiacere. Mi fermo qui, per ora”. Lo ha detto aprendo il programma ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai 1 la conduttrice Serena Bortone, dopo il palpeggiamento di Memo Remigi nei confronti di Jessica Morlacchi, in diretta. Palpeggiamento, rimbalzato sui social e aspramente criticato, definito “goliardico” da Memo Remigi. (Immagini raiplay.it)