Meloni al Senato: “Scienza non è religione” – Video

(Adnkronos) – “Riconosciamo il valore della scienza, certo, per questo non la scambiamo con la religione. Quel che contestavamo delle scelte prese dai precedenti governi è che non ci fossero evidenze scientifiche alla base di alcuni provvedimenti”. E’ un passaggio della replica del premier Giorgia Meloni al Senato, prima del voto di fiducia al suo governo, in relazione ad alcune misure adottate durante la pandemia di covid.