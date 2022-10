Mbappé vuole lasciare il Psg, divorzio a gennaio?

(Adnkronos) – Kylian Mbappé vuole lasciare il Psg a gennaio 2023, dopo i Mondiali in programma in Qatar tra novembre e dicembre 2022. Il rapporto tra l’attaccante francese e il club parigino sembra completamente compromesso, almeno secondo quanto assicurano fonti al quotidiano spagnolo Marca’, confermando così la notizia avanzata da ‘RMC’. La rottura maturerebbe pochi mesi dopo la firma del faraonico rinnovo di contratto. Mbappé, a lungo inseguito dal Real Madrid, si è legato al Psg fino al 2025 per cifre da record, tra uno stellare bonus alla firma e un ingaggio che potrebbe arrivare a sfiorare i 50 milioni a stagione.

Mbappé ritiene che il Psg lo abbia ‘tradito’: la direzione sportiva non avrebbe tenuto fede ad una serie di promesse fatte in sede di rinnovo del contratto.