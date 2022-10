Maserati GranCabrio: in arrivo la seconda generazione

L’anno prossimo debutterà la seconda generazione della Maserati GranCabrio, variante cabriolet della nuova GranTurismo. Quest’ultima, proposta con la carrozzeria coupé, è disponibile nelle versioni Modena, Trofeo e Folgore.

Anche la nuova Maserati GranCabrio sarà proposta con il motore a benzina Nettuno 3.0 V6 biturbo delle declinazioni Modena da 490 CV e Trofeo da 550 CV, affiancate dalla configurazione Folgore a propulsione elettrica da 762 CV di potenza.

La precedente Maserati GranCabrio, nota anche come modello M145, è stata introdotta nel 2010 con il propulsore a benzina 4.7 V8 aspirato da 440 CV di potenza. Successivamente, la gamma è stata ampliata con le declinazioni Sport da 460 CV nel 2011, MC nel 2013 e Centenario nel 2015. Uscita di scena nel 2019, è stata prodotta in 11.715 esemplari. Non sono mancate le versioni speciali in serie limitata, come le configurazioni Fendi da 50 unità del 2012 e Special Edition da 400 esemplari del 2017.