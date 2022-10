Marta Fascina alla Camera in total black, volto Berlusconi su cover cellulare

(Adnkronos) – In Transatlantico, a Montecitorio, per ascoltare la replica di Giorgia Meloni e votare la fiducia al nuovo governo di centrodestra, spunta anche la deputata di Forza Italia, Marta Fascina, la ‘quasi moglie’ del Cav. In total black (giacca e pantaloni), borsetta griffata, scarpe basse, capelli raccolti in uno chignon alto, la parlamentare azzurra non si stacca dal cellulare e a tutti balza agli occhi la cover con il volto di Silvio Berlusconi.

“Il discorso di Meloni? E’ stato un ottimo discorso, mi è piaciuto moltissimo…”, assicura Fascina prima di entrare nell’emiciclo. Ad accompagnarla fino all’ingresso della Camera, Antimo, uno degli storici collaboratori di Silvio Berlusconi, che per anni gli ha fatto anche da autista.