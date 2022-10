Marco Spataro, l’assistente di volo più cliccato al mondo, rompe il silenzio su RTL 102.5: “Il mondo dello spettacolo? Chissà, ci posso pensare…”

E’ un esponente della Generazione Zeta. Adesso potrebbe scendere definitivamente dall’aereo per salire sull’astronave dello showbiz.

Un ragazzo di 19 anni diventa famoso in pochi minuti. E si laurea a tutti gli effetti influencer. Marco Spataro, originario di Guidonia, fa l’assistente di volo e deve tutto a un passeggero che in aereo gli scatta una foto di nascosto. Quel post diventa virale e riceve più di 4 milioni di visualizzazioni sui social. Lui scende dall’aereo e si ritrova citato su tutti i più importanti siti d’informazione. Improvvisamente la sua vita cambia.

RTL 102.5 riesce a rintracciarlo in esclusiva. Nel corso di Protagonisti (potete rivedere la puntata su RTL 102.5 Play) con Francesco Fredella, Francesco Taranto, Gianni Simioli e Carolina Russi Pettinelli, l’assiste di volo svela di essere pronto ad entrare nel mondo dello spettacolo: “Ho cominciato da veramente poco, il mio obiettivo è quello. Però sono aperto anche ad altro”. Ma puntualizza: “Sono innamorato della mia ragazza, abbiamo avuto delle reazioni confuse dopo quel video. Ci ha fatto piacere ricevere commenti. Non ci volevo credere. Non ho realizzato quanti numeri sono. Utilizzavo molto i social. Ho guadagnato su Tik Tok 35 mila followers, ma la risposta che ho fatto al video ha realizzato 7 milioni di visualizzazioni. Sono veramente umile. Basta che piaccio alla mia ragazza”.

“NON PENSAVO DI ESSERE COSI’ FAMOSO”

Come cambierà la vita di Marco? Da pochi mesi è diventato assistente di volo. Oggi, però, non pensa tanto al futuro dal punto di vista televisivo e social. Il suo è stato un vero e proprio volo di popolarità, inaspettato. Che l’ha resto sicuramente felice. La sua fidanzata, che non conosciamo, al momento pare non sia gelosa. La foto di Marco in aereo, vestito da Stweard, fa subito il giro del web. Incassa ben 4 milioni di visualizzazioni e la sua risposta arriva a 8 milioni. Numeri da influencer. Marco, uno degli esponenti della Generazione Zeta, è per tutti già un idolo.