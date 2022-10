Marco Sciarretta, il nuovo singolo: 50 anni domani

E’uscito ieri il nuovo singolo di Marco Sciarretta, 50 anni domani,

disponibile su tutti gli store digitali. Etichetta e produzione Tra Nisida ed Atlantide.

50 anni domani è l’ennesimo prezioso tassello di un percorso tanto sognato quanto progettato, passo dopo passo da Marco Sciarretta, cantautore milanese e musicista raffinato, con l’attitudine a scrivere brevi racconti in musica, dove protagonista è sempre la vita con le sue tante sfaccettature, con giornate di sole e di pioggia, con cadute e ripartenze, con ricordi e riflessioni che in questo brano, intimo e denso di emozioni, riguardano proprio il suo cinquantesimo compleanno.

Un compimento importante che è l’occasione per dedicare un po’ di tempo a “rovistare” nella scatola dei ricordi, tra fotografie in bianco e nero ed immagini a colori.

“Ho scritto questo brano poco prima del mio compleanno, regalandomi un momento di riflessione. Come quando sulla strada ci si ferma un attimo ripensando ai passi, alla fatica ma anche a quanto di bello abbiamo visto, in quell’attimo in cui ci si volta indietro, prima di riprendere il cammino. In 50 anni domani attraverso ricordi di vita vissuta e piccole abitudini personali, metto insieme pezzetti della mia esistenza. La mia quotidianità, le cose che ho vissuto e quello che al contrario, non ho visto. Parlo di me, delle mie piccole manìe, dalle cravatte che non ho mai portato, le sigarette che non ho fumato e la passione per gli amici, una cantina il vino e la musica. Oggi sono consapevole della strada percorsa fino a qui: un percorso non sempre facile, ma fatto di passi che mi appartengono e che, in pianura o in salita, mi conducono nel viaggio della vita. Compio cinquant’anni senza la frenesia della gioventù, ma con la serenità e la pacatezza di aver vissuto abbastanza per sapere quanto sia preziosa la vita”.