Marcia su Roma, spuntano manifesti per centenario. Gualtieri: “Rimossi”

(Adnkronos) – “Inaccettabili e vergognosi i manifesti abusivi per celebrare il centenario della marcia su Roma apparsi questa notte in alcune strade. Ho disposto la loro immediata rimozione. Roma, medaglia d’oro al Valore Militare per la Resistenza, è e sarà sempre antifascista’”. Così in un tweet il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in merito ad alcuni manifesti, apparsi su lungotevere Flaminio, inneggianti la Marcia su Roma del 1922 in vista del centenario.

“Grazie al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri per aver disposto l’immediata rimozione dei manifesti abusivi che celebrano il centenario della Marcia su Roma. Ricordiamo ai fascisti che già per loro non c’è spazio nella Capitale, tanto meno per i loro beceri manifesti. Massima fiducia nel lavoro delle Forze dell’Ordine che, confido, riusciranno presto a trovare i responsabili”, afferma in una nota, l’assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative, Tobia Zevi.