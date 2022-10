Maccabi-Juve, Allegri: “Possiamo rialzarci subito”

(Adnkronos) – “C’è la possibilità di giocare un’altra partita, c’è l’opportunità di rialzarsi in piedi subito. Le due vittorie contro Bologna e Maccabi avevano illuso un po’ tutti: è stato un errore, non bisogna illudersi”. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, si esprime così alla vigilia della sfida di Champions League in programma domani sul campo del Maccabi Haifa. I bianconeri, reduci dalla sconfitta in campionato contro il Milan, devono vincere per inseguire la complicata qualificazione agli ottavi di finale. “Questo è un percorso che va fatto giorno dopo giorno mettendosi sempre in discussione, lavorando con passione e avere la voglia di arrivare gli obiettivi. Creando presupposti, poi se ci sono squadre più forti lo vedremo alla fine. Ma in campo non dobbiamo più fare errore come successo ripetutamente in varie partite a inizio campionato”, dice Allegri.

“Bisogna andare in campo e fare il massimo sotto tutti i punti di vista, bisogna lavorare ogni giorno, crescere e ritornare ai livelli che competono la Juventus. C’è bisogno di cuore e passione, le cose basilari per giocare una partita di calcio. Poi succede che ci siano degli errori. Capisco che dall’esterno possa sembrare facile cambiare giocatori, finiscono i cicli e dopo tre mesi vinci, ma non è così. Noi mettiamo tutto l’amore e la passione per riportare la Juventus subito nei posti che le competono. Per raggiungere gli obiettivi bisogna fare molto di più, riacquistare l’autostima generale che prima c’era”.