Ma.Cro LifeScience tra i finalisti dei Le Fonti Award: “Azienda capace di puntare su innovazione, flessibilità e qualità”

(Adnkronos) –

Il premio, giunto alla dodicesima edizione, valorizza le società che si sono distinte per l’innovazione e la leadership



Roma, 5 ottobre 2022.Segnalata “per essere un’eccellenza in crescita. In particolare, un punto di riferimento all’avanguardia nel settore delle scienze naturali, dell’ingegneria e nell’attività editoriale e di consulenza nella comunicazione medico-scientifica”. È con questa motivazione che Ma.Cro LifeScience, start up dell’Università La Sapienza di Roma che gestisce trial clinici ed ha maturato una forte specializzazione nella comunicazione medico scientifica, è stata inserita tra i finalisti dei Le Fonti Awards, i premi istituiti dalla media company, settima in Europa secondo il Financial Times per crescita e primo media per economia in Italia. La manifestazione, giunta alla dodicesima edizione, punta a valorizzare le eccellenze emerse nel corso dell’anno, ovvero quelle aziende che, nei diversi comparti, si siano distinte per l’innovazione e la leadership nella propria gestione.

La serata conclusiva dei Le Fonti Awards, nel corso della quale saranno decretati i vincitori per ciascuna categoria e consegnati i premi, si svolgerà a Milano giovedì 6 ottobre nella prestigiosa cornice di Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa italiana. Dopodiché i Le Fonti Awards – a testimonianza dell’importanza a livello internazionale del riconoscimento – proseguiranno il proprio viaggio per le altre tappe del premio, spostandosi ad Hong Kong, Londra, New York, Dubai, Singapore, India e Brasile.

Ma.Cro LifeScience, che gli organizzatori definiscono “un leader in grado di puntare su innovazione, flessibilità e qualità”, è stata selezionata in due diverse categorie, entrambe riconducibili all’area Innovazione & Leadership: Ceo dell’anno, con il riconoscimento che andrebbe quindi al Chief Executive Officer Alessandro Vox, ed Eccellenza dell’anno. A decretare i vincitori tra i quindici finalisti selezionati per ogni categoria sarà l’editore tenendo conto delle segnalazioni provenienti dal Comitato scientifico – composto da esperti nel settore accademico, finanziario, imprenditoriale e nel campo legale – e dalla Redazione di Le Fonti.

