Lucca, esplode palazzina: in salvo donna incinta

(Adnkronos) –

Esplosaa Lucca una palazzina sulla Strada provinciale 1 in località Torre in via per Camaiore. A provocare lo scoppio nell’edificio di due piani, suddiviso in due unità abitative, una fuga di gas metano.

I vigili del fuoco, intervenuti sul posto per domare l’incendio che si è sviluppato a seguito dell’esplosione, hanno estratto dalle macerie una donna incinta che è stata affidata al personale sanitario del 118. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica, due ambulanze e anche l’elisoccorso Pegaso per eventuali trasferimenti da effettuare. Avvertita anche la struttura regionale Cross (Centrale Operativa Remota Operazioni Soccorso Sanitario).

Sono infatti in corso le ricerche di altre due persone. Una delle quali e è stata già individuata ancora in vita sotto le macerie. Sul posto si stanno portando anche le unità cinofile e le squadre Usar.

Nell’esplosione della palazzina è rimasto coinvolto anche un camioncino, con due persone a bordo che sono già state accompagnate all’ospedale di Lucca: le loro condizioni comunque non sarebbero gravi (una per trauma cranico, l’altra per escoriazioni).