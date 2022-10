Lo spazzolino elettrico: perché usarlo

Lo spazzolino elettrico è un’invenzione moderna che utilizza un motore alimentato a batteria per spostare le setole dello spazzolino avanti e indietro.

I vantaggi dell’utilizzo di uno spazzolino elettrico sono molteplici. Infatti, i dentisti e gli igienisti di solito consigliano di passare all’uso di uno spazzolino elettrico. Con uno spazzolino elettrico, grazie all’oscillazione della testina che provoca una leggera vibrazione, sarà possibile pulire molto bene e profondamente i denti per rimuovere placca e tartaro, ed è possibile persino eseguire una pulizia profonda delle gengive.

La testina può essere con setole morbide o dure, da scegliere in base ai denti. Esistono testine con setole a diverse altezze in modo tale da penetrare più facilmente nelle aree interdentali, dove si depositano residui di cibo che potrebbero creare possibili carie.

Molti spazzolini elettrici moderni hanno un timer che ronza o interrompe brevemente l’alimentazione, in genere dopo due minuti e talvolta ogni 30 secondi. Gli spazzolini da denti in grado di percepire quando si spazzola troppo forte stanno diventando sempre più comuni.

Spazzolino elettrico o spazzolino manuale?

Scegliere tra uno spazzolino elettrico o manuale non è facile. Ma è necessario conoscere i denti, le diverse zone della bocca, come usarli, e i diversi tipi di spazzole. Qual è la differenza tra uno spazzolino elettrico e uno manuale? Gli spazzolini elettrici sono più efficienti di quelli manuali, ma non sono sempre la scelta migliore, soprattutto se hai denti sensibili.

Gli spazzolini elettrici sono un ottimo modo per pulire i denti e mantenerli sani. È meglio cambiare lo spazzolino da denti ogni due o tre mesi, sia che si utilizzi uno spazzolino elettrico o manuale. È importante ricordare che la spazzola va usata, e utilizzata molto bene, per pulire l’area del solco gengivale, dove i residui di cibo che potrebbero depositarsi creano delle cavità. Ci sono due idee diverse su come usare il pennello: c’è chi consiglia di usarlo prima di spazzolarlo, in modo tale da pulire la zona del solco gengivale, dove residui alimentari che potrebbero depositarsi creando carie. La seconda idea è quella di utilizzare il pennello dopo averlo spazzolato, per rimuovere i residui che potrebbero essersi depositati nel solco gengivale. Questo sistema consente di concentrare l’energia sulla punta delle setole dello spazzolino mentre si utilizza il movimento rotatorio oscillatorio. La maggior parte degli spazzolini elettrici ricaricabili moderni di marchi come Sonicare, FOREO e Oral-B rientrano in questa categoria e in genere hanno frequenze che vanno da Da 300 a 1.200 oscillazioni al minuto. Ma la verità è che lo spazzolino elettrico non è l’unico che può aiutarti a liberarti delle cattive abitudini. Esistono molti altri tipi di spazzolini da denti che possono aiutarti a lavarti i denti in modo corretto ed efficace. Uno dei migliori è lo spazzolino elettrico ricaricabile.

Come usare lo spazzolino

Lo spazzolino deve essere passato su ogni singolo dente partendo dall’arcata superiore e esercitando una leggera pressione sia sulla superficie dentale interna che esterna. Sarà sufficiente far passare il dispositivo su ogni singolo dente, poiché le setole, muovendosi in modo circolare, faranno tutto il lavoro di pulizia. Lavarsi i denti è un ottimo modo per mantenere la bocca sana, quindi prendila un’abitudine. Lo spazzolino elettrico può essere anche un ottimo aiuto per gli anziani, poiché può essere inserito all’interno di protesi, impianti ed apparecchi speciali, cosa non molto facile da fare con uno spazzolino manuale.

Pulire la lingua: spazzolino manuale o elettrico?

Molti penseranno che pulire la lingua sia una procedura esagerata, in realtà è una tecnica poco utilizzata che può portare i suoi benefici alla salute della bocca. Il vantaggio immediato della pulizia della lingua, chiamata anche spazzolatura, è il miglioramento dei problemi legati all’alitosi. Basta posizionare lo spazzolino con setole molto morbide sul fondo della lingua e procedere verso la parte posteriore della bocca.