ll Rione Sanità di Napoli, un posto magico dove vivere

(Adnkronos) – Il quartiere perfetto dove vivere esiste: lo rivela ogni anno la rivista britannica Time Out. Dopo un’indagine tra gli abitanti delle città di tutto il mondo e gli esperti, si stila la lista di 51 piccole oasi cittadine. Tanti i motivi, dal cibo, alla vita notturna, per l’architettura, ognuno dei quartieri selezionati si distingue per un dettaglio che lo rende unico. Quest’anno, un po’ a sorpresa, nella selezione è entrato anche un quartiere italiano, il Rione Sanità di Napoli. Lo storico quartiere si è guadagnato, grazie ai suoi colori e al suo carattere la ventesima posizione in classifica.