L’influencer Sofia Crisafulli ha un nuovo fidanzato? Ecco la foto con il “Gentleman” Federico Menconi

Lei si chiama Sofia Crisafulli, influencer, tiktoker con milioni di followers sui social.

Una ragazza di cui il web parla ormai da tempo. Nell’ultimo weekend, appena trascorso, spunta alcune Ig stories con Federico Menconi, il Gentleman. Un uomo che sui social sta spopolando.

Odontoiatra di professionale, imprenditore con varie cliniche sparse per l’Italia, sembra che abbia conquistato Sofia.

I due hanno pubblicato alcuni video e storie insieme a Milano.

Cuori e tag: tutto fa pensare che ci sia del tenero. Sofia ha già un figlio (infatti nelle Stories si può notare un passeggino). Il piccolo si chiama Thiago ed è nato da una precedente relazione con Agostino Catanzariti (i due si sono lasciati).

“Non è stato facile portarti alla luce”, aveva raccontato precedentemente la tiktoker nel corso di un’intervista. Sui social, i suoi followers, hanno seguito passo dopo passo la sua gravidanza, che è diventata virale perché Sofia conta su Instagram più di 1 milione e oltre 100mila iscritti al suo canale YouTube.

La coppia, al momento, non commenta l’indiscrezione. Ma le foto sembrano confermare tutti senza troppi giri di parole. Federico, sui social, sta conquistando tutti venendo definito come l’influencer delle buone maniere: elegante, paziente, attendo alla seduzione come avveniva un tempo. Potrebbe molto presto sbarcare in televisione.