Linea Verde Life, la puntata di sabato 8 ottobre

Una Napoli che non ci si aspetta è al centro del nuovo appuntamento con Linea Verde Life, in onda sabato 8 ottobre alle 12.25 su Rai 1.

Le anticipazioni della puntata

Marcello Masi e Daniela Ferolla percorrono, infatti, la città partenopea svelandone un carattere tecnologico e scientifico all’avanguardia.

In primo piano, un’azienda creatrice di software che non si fa sfuggire i giovani più promettenti, un sistema per portare energia elettrica anche in luoghi remoti e un test innovativo per gli pneumatici.

Dopo avere apprezzato qualche specialità gastronomica, infine, Daniela Ferolla imparerà qualcosa sui nodi marinari e Marcello Masi racconterà come funziona un wifi rivoluzionario.