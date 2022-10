Linea Verde Life: la puntata del 22 ottobre

Linea Verde Life sarà a Como per la puntata in onda sabato 22 ottobre alle 12.25 su Rai 1.

Le anticipazioni della puntata

Daniela Ferolla e Marcello Masi andranno alla scoperta della città lombarda e il suo territorio attraverso innovazione, sostenibilità, e la sua proiezione nel futuro. Immancabili il giro del gusto e la ricetta di Federica De Denaro.

Dalla più importante scuola in Italia per la formazione “Green” dei futuri agricoltori, giardinieri, coltivatori a un antico cotonificio, che ospita centocinquanta start-up e piccole aziende tutte dedite alla ricerca di soluzioni innovative. E poi il ritratto della città, delle sue Ville, e del suo più illustre cittadino, Alessandro Volta, attraverso luoghi segreti in cui realizzò alcune delle sue più importanti scoperte.