Linea Verde Life: la puntata del 1 ottobre

Ricerca, sostenibilità, buone pratiche, nuove frontiere tecnologiche, start up e bellezza sono i temi della nuova puntata di Linea Verde Life, in onda sabato 1 ottobre alle 12.25 su Rai 1.

Le anticipazioni della puntata

Daniela Ferolla e Marcello Masi visiteranno Trieste, la città definita “la porta d’Europa”, che annovera tra le sue bellezze Piazza dell’Unità d’Italia, un esempio straordinario di affaccio sul mare che lascia a bocca aperta ogni visitatore. In una città in cui si va al mare tutto l’anno, si praticano sport acquatici dall’alba al tramonto e si prende il sole sulle dieci terrazze del bagno Topolini. Per chi ama i sapori speciali, poi, Federica De Denaro preparerà un piatto molto particolare e gustoso: gli gnocchi di susine.