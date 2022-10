Linea Verde: la puntata del 30 ottobre in Trentino

Il viaggio di “Linea Verde” arriva, domenica 30 ottobre alle 12.20 su Rai1 e Rai Italia, in Trentino, con Beppe Convertini e Peppone.

Le anticipazioni della puntata di Linea Verde

Trento: il Castello del Buonconsiglio da cui si domina la città e si ammirano le vette tra le più belle al mondo, il Trento doc, con le bollicine della montagna ambasciatrici del territorio:

Dalla Val di Fiemme, con Convertini nella foresta di Paneveggio, detta la foresta dei violini, perché la leggenda narra che Antonio Stradivari scegliesse il legno per i suoi famosi violini proprio in questi boschi e ancora oggi il legno di questi abeti viene utilizzato per la costruzione di strumenti musicali.

Un bosco ricco di biodiversità, dove Peppone trova e raccoglie frutti inaspettati. Anche l’acqua che sgorga dalle montagne delle Dolomiti è preziosa ed è uno dei segreti del pastificio più alto d’Europa. La Val di Fiemme è un esempio virtuoso di economia circolare che gira intorno al bosco, dove lo scarto diventa energia e calore. Questa economia della terra si rispecchia anche nella viticoltura eroica della Val di Cembra, una terra ricamata faticosamente dalla mano dell’uomo, attraversata da più di 700 km di muretti a secco. Peppone vendemmia le uve e segue il profumo del vino che diventa aceto d’eccellenza e delle vinacce che si trasformano in grappa.