Linea Verde: la puntata del 16 ottobre

Linea Verde arriva in Veneto.

In questo viaggio nel territorio di Caorle, in onda domenica 16 ottobre alle 12.20 su Rai 1, Beppe Convertini e Peppone Calabrese racconteranno l’essenza e la storia di questi luoghi tanto amati da Ernest Hemingway, cominciando dai pescatori e dal mercato del pesce con la sua antica “asta all’orecchio”.

Le anticipazioni della puntata

Scopriranno che la coloratissima Caorle un tempo era come una piccola Venezia, poi nel 1800, a causa di una violenta epidemia di malaria, fu trasformata attraverso l’interramento dei canali, che la rese unica al mondo nel suo genere.

Peppone Calabrese svelerà il sogno di Michele che, approfittando dell’abbondanza di acqua in laguna, ha creato una risaia, l’unica di tutta la provincia veneziana, o quello di realizzare una pesca sostenibile di vongole lupino.

Beppe invece farà il punto con Claudia Adamo – fisica dell’atmosfera – sul cambiamento climatico, ben evidente in questo territorio, attraverso il cuneo salino che avanza inesorabile mettendo a rischio tutte le colture.

In compagnia di Gigi il pescatore, poi, Convertini si cimenterà nella pesca di anguille in laguna e Peppone li raggiungerà per assaggiarle, cucinate “alla speo”. E ancra, l’architettura dei pescatori di 4000 anni fa, le api che in laguna trovano il loro habitat ideale, e la vendemmia. Francesco Gasparri affronterà una tappa della Romea Strata, un antico cammino di pellegrini che dall’Est Europa porta a Roma, percorrendo 16 km che da Concordia Sagittaria, attraverso la laguna, lo porteranno a Torre Mosto.