Linea Blu: la puntata del 22 ottobre

Donatella Bianchi questa settimana andrà alla scoperta di Linosa per il nuovo appuntamento con Linea Blu in onda sabato 22 ottobre alle 14 su Rai 1.

Le anticipazioni della puntata

L’isola dell’arcipelago pelagico, quella che più di ogni altra ha mantenuto inalterato il suo fascino. A Linosa, infatti, si può tornare a distanza di anni e ritrovarsi magicamente immersi in un’atmosfera che riporta agli anni Cinquanta, fermi a quei valori di bellezza e autenticità che accolgono ogni visitatore non come ospite, ma come parte di una comunità. Dai fondali dell’isola, alla scoperta del relitto Martin Baltimore, un aereo britannico affondato nella seconda guerra mondiale, all’oasi di biodiversità, tra pesci pappagallo, banchi di barracuda e ricciole. Fabio Gallo questa settimana sarà a Gorgona, l’ultima isola carcere del nostro Paese.