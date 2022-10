Lidl investe in Sardegna, Cacip: ‘Per noi è motivo d’orgoglio’

(Adnkronos) – Lidl presenta la costruzione del suo primo magazzino in Sardegna. Un investimento da 70 milioni all’interno alle porte del capoluogo, negli spazi del Consorzio industriale provinciale di Cagliari. “La mission del Cacip è quella di creare le condizioni favorevoli all’insediamento di nuove attività produttive – spiega al’Adnkronos la presidente Barbara Porru -, Mi sembra che la giornata di oggi sia un motivo di grande orgoglio per l’insediamento di questa importante realtà che contribuirà certamente a creare uno sviluppo nel nostro territorio, nella nostra area industriale”. La numero uno del Cacip, il consorzio composto dalla Città metropolitana di Cagliari, dal Comune capoluogo e dalle amministrazioni di Assemini, Capoterra, Elmas, Sarroch, Sestu e Uta, è soddisfatta per le ricadute sul territorio.

“Il grande investimento di Lidl Italia in questa zona è una scelta importante che crea sviluppo – conclude la presidente Porru -, anche perché c’è il coinvolgimento di diverse imprese sarde e quando il centro logistico entrerà in funzione garantirà nuovi posti di lavoro in questo territorio”.