Libero arbitrio in gioco

(Adnkronos) – Per celebrare i 15 anni del videogioco che ha fatto della storia il suo fulcro inconfondibile, una performance nuova e mai realizzata prima coinvolgerà i cosplayer della saga, che daranno vita a una esibizione collettiva di Crowd-Art: una installazione di persone con i costumi dei personaggi di tutte le epoche trattate dal videogame (dall’Antica Grecia alla Londra vittoriana, alla nostra età contemporanea).

I cosplayer che si presenteranno nel luogo della performance verranno coinvolti per entrare in scena in un quadro vivente. I partecipanti riceveranno in omaggio un gadget celebrativo (fino a esaurimento scorte) creato ad hoc per ricordare questo evento unico e irripetibile. Tutti i dettagli saranno svelati sul luogo.

Preparate il costume: appuntamento il 30 ottobre presso il Baluardo San Salvatore, Spalti Interni.

Raduno cosplayer, ore 14.00

Appuntamento per il pubblico, ore 15.00